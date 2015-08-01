МВФ: Украинская экономика остается крайне уязвимой, но при этом видны признаки восстановления

Как сообщили в Департаменте внешних связей ключевого кредитора Украины – Международного валютного фонда, об этом сказал первый заместитель директора – распорядителя МВФ Дэвид Липтон.

"Украинская экономика остается крайне уязвимой, но при этом видны признаки восстановления. В последние месяцы стабилизировался курс национальной валюты, растет внутренняя торговля, замедляется экономический спад. Продолжение реформ позволит достичь поворотного момента и начать экономически рост в будущем", - отметил Липтон.

По его словам, с момента принятия программы расширенного финансирования, власти Украины начали активную работу по изменению страны, ее экономического потенциала.

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"Продолжение жесткой денежно-кредитной политики и формирование валютных резервов будет иметь решающее значение для внешней стабильности и контроля инфляционных ожиданий", - подчеркнул Липтон, добавив, что снятие действующий ограничительных мер на валютном рынке возможно лишь при условии улучшения ситуации в банковской сфере.

Липтон обратил внимание, что восстановление банковской системы является ключевым для восстановления экономики. "Власти признают, что продолжение бюджетной дисциплины необходимо, чтобы снизить риски и укрепить государственные финансы. Сильная политическая поддержка должна быть направлена в сферу бюджетной консолидации и реформы энергетического сектора наряду с адекватной социальной защитой, - сказал Липтон. – Не менее важны борьба с коррупцией и улучшение делового климата".

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Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ в марте одобрили четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины общим объемом финансирования 17,5 млрд долл. Первый транш кредита в объеме 5 млрд долл. Украина получила также в марте. 31 июля Фонд одобрил результаты первого пересмотра программы кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) и выделил Украине второй транш кредита в размере 1,7 млрд долл. Таким образом, общий объем уже предоставленного Украине финансирования со стороны МВФ в текущем году составляет 6,68 млрд долл.

Как подчеркивала министр финансов Украины Наталья Яресько, средства второго транша будут направлены на пополнение золотовалютных резервов Национального банка.

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Следующий - второй пересмотр программы с целью возможного предоставления третьего кредитного транша будет проведет осенью, после работы в Киеве очередной оценочной миссии. Визит миссии, согласно программе сотрудничества между Украиной и МВФ, запланирован на сентябрь текущего года. Общий объем средств, который Украина может получить от МВФ по итогам года составляет 10 млрд долл.