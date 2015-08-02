Второй транш от МВФ пойдет на пополнение золотовалютных резервов - Яценюк

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк в эфире телеканала Еспресо tv.

"Еще в феврале золотовалютные резервы НБУ составляли только 5,6 млрд долл. И вся эта сумма, которая выделена МВФ, пойдет в золотовалютные резервы НБУ. И наши резервы будут достигать 12 млрд долл", - сказал глава правительства.

По его словам, это является залогом стабильности национальной денежной единицы и необходимо для нормальной работы украинского банковского сектора.

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Яценюк также подчеркнул, что решение МВФ выделить Украине очередной транш говорит о том, что в стране предпринимаются попытки борьбы с коррупцией, отмечает портал Новое Время.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда завершил первый пересмотр выполнения Украиной экономической программы, поддержанной кредитом расширенного финансирования, и одобрил выделение второго транша этого кредита в размере 1,7 млрд долл.