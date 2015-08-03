Минфин ожидает второй транш от МВФ на $1,7 миллиарда в ближайшие дни

По информации на сайте Министерства финансов Украины, получение нового транша будет способствовать дальнейшему восстановлению экономики и укреплению доверия к финансовым рынкам со стороны инвесторов и украинских граждан.

Минфин отмечает, что решение МВФ о выделении второго транша кредита стало возможным благодаря прогрессу Украины в выполнении ряда реформ, имеющих общую поддержку правительства и фонда.

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Как сообщал УНИАН, совет директоров МВФ одобрил выделение второго транша кредита для Украины в размере 1,7 млрд долл. в пятницу, 31 июля.

Украина и МВФ в марте одобрили четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины общим объемом финансирования 17,5 млрд долл. Первый транш кредита в объеме 5 млрд долл. Украина получила также 13 марта.

Второй пересмотр программы с целью предоставления третьего кредитного транша будет проведет осенью – после работы в Киеве очередной оценочной миссии, визит которой запланирован на сентябрь.

Общий объем средств, который Украина может получить от МВФ по итогам года, составляет 10 млрд долл.