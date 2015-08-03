Остаток средств у Госказначейства стал рекордным за 12 лет - 33 миллиарда

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 августа 2015 года составил 33,271 млрд грн, сообщается на сайте Госказначейства.

Согласно приведенным данным за 12 лет - с начала 2003 года, остаток средств на ЕКС на начало августа стал максимальным остатком на начало месяца за этот период.

По сравнению с началом предыдущего месяца остаток средств на ЕКС вырос на 7,825 млрд грн, или на 30,7%, в годовом выражении - в 5 раз, по сравнению с началом года - в 11 раз.

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Напомним, объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Госказначейства на 1 июля составил 25,446 млрд грн, что на 8,3% меньше показателя на 1 июня текущего года.