Нацбанк заявляет об ухудшении соцзащиты украинцев

Индекс Кейтца, отражающий уровень социальной защиты населения, в мае 2015 года снизился до 30,1% с 35,5% в мае 2014 года.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины, опубликованном на сайте регулятора.

По информации НБУ, основными причинами снижения индекса оставались неизменные социальные стандарты (минимальная заработная плата на уровне 1,218 тыс. грн с декабря 2013 года) на фоне продолжения роста номинальной средней заработной платы.

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Как сообщал УНИАН, украинское правительство планирует провести индексацию заработных плат и пенсий до конца этого года, для чего необходимо выделить из государственного бюджета 12 млрд грн.

Индекс Кейтца представляет собой соотношение размера минимальной заработной платы и средней заработной платы на одного штатного работника. В странах Западной Европы органы управления используют этот индекс как один из показателей эффективности преодоления бедности. Рекомендуемое значение показателя Международной организацией труда составляет 50%, а Европейским Союзом - 60%.