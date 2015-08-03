Рубль начал август заметным падением из-за снижения цен нефть

Рубль начал август существенным падением котировок на фоне снижения нефти марки Brent на полугодовой минимум, против рубля потоки на конверсию в валюту полученных акционерами дивидендов, а также ожидания роста выплат по внешнему долгу и повышения ставки по доллару США.

Об этом пишет Рейтер.

Доллар достиг отметки 62,87 впервые с 16 марта, евро вырос до 69,07 впервые с 4 марта.

К 10.20 мск котировки доллара расчетами "завтра" на Московской бирже были вблизи отметки 62,65 рубля, на 1,5 процента выше предыдущего закрытия.

Пара евро/рубль к этому времени оценивалась в 68,90, на 1,5 процента выше предыдущего закрытия.

Нефть марки Brent дешевеет с начала дня на полдоллара и оценивается в $52,68 за баррель. Ранее была достигнута отметка 51,50 впервые со 2 февраля.

В середине-конце лета проходит сезон выплат дивидендов российскими корпорациями, под которые продается валюта, но в последнее время формируются и усиливаются обратные потоки на выкуп валюты акционерами, конвертирующими полученные рублевые средства.

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С августа и до конца года номинальный объем выплат по внешнему долгу с процентами составляет $69,3 миллиарда, Центробанк оценивает фактический уровень чистых платежей по внешнему долгу в третьем-четвертом кварталах на уровне порядка $35 миллиардов.

Сдерживать ослабление рубля могут более-менее равномерные продажи экспортной валютной выручки в течение календарного месяца, а также приостановка покупок иностранной валюты Центробанком.