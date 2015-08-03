Гривня на межбанке снова пошла вниз - уже до 21,80 за доллар

В понедельник, 3 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,50/21,80.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,5850/23,9100, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3430/0,3480.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 21,7000 грн/долл., к этому часу были заключены 43 сделки на сумму 20,21 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 31 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,10/21,25.