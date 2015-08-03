Очередной транш МВФ полностью направят в золотовалютные резервы - Яценюк

Об этом сообщил глава правительства Арсений Яценюк в «10 минутах с Премьер-министром» в воскресенье, 2 августа.

Яценюк напомнил, что недавно Международный валютный фонд принял решение о выделении Украине следующего транша в размере 1,7 миллиарда долларов США: «Это является свидетельством того, что Украина проводит реформы, и одной из предпосылок выделения такой значительной суммы средств были реальные шаги на пути по борьбе с коррупцией», сообщает Правительственный портал.

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Такое решение МВФ, по словам главы правительства, - «это еще одно свидетельство, что мы идем правильным путем».

Он подчеркнул, что еще в феврале резервы Национального банка составляли только 5,6 миллиарда долларов США.

Также Яценюк подчеркнул, что вся сумма выделенных как второй транш МВФ средств пойдет в золотовалютные резервы Национального банка, и "наши резервы будут достигать 12 миллиардов долларов США".

«Это является залогом для стабильности национальной денежной единицы и нормальной работы украинского банковского сектора», - подчеркнул глава правительства.