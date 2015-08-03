Второй транш от МВФ обеспечит спокойствие на валютном рынке - Минфин

Получение второго транша кредита от Международного валютного фонда в размере 1,7 млрд долл. в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования EFF, ожидаемого в ближайшие дни, обеспечит спокойствие на валютном рынке и сузит амплитуду колебаний валютного курса.

Об этом заявил заместитель министра финансов Украины по вопросам евроинтеграции Артем Шевалев в эфире одного из телеканалов.

«Я не думаю, что можно говорить об укреплении (гривни), это рыночные процессы. Можно говорить о том, что это (получение второго транша МВФ) добавит стабильности, и те незначительные колебания, которые мы видим, будут сужаться. И мы можем говорить о серьезном росте уверенности игроков валютного рынка», - сказал Шевалев.

Он напомнил, что с начала этого года Украина привлекла заимствования на 4,6 млрд долл. и одновременно уплатила по прежним долгам 4,2 млрд долл., при этом условия по новым кредитам более выгодны для Украины. «На сегодняшний день наши привлечения преимущественно идут на погашение прежних долгов. Одновременно, те кредитные условия, которые мы имеем на сегодня, намного лучше. Мы говорим о более длительных сроках погашения и значительно низших процентных ставках», - пояснил Шевалев.

Он подчеркнул, что полученные от МВФ средства используются для проведения реформ в Украине, и прогресс в этом направлении без поддержки Фонда был бы маловероятен. «Это борьба к с коррупцией, изменения в государственном секторе экономики. В будущем - это приватизация государственных компаний и усиление фискальной дисциплины, изменения на энергетическом рынке и усиление финансовой дисциплины, в том числе финансового состояния «Нафтогаза», - отметил Шевалев.

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Как сообщал УНИАН, Совет директоров МВФ одобрил выделение второго транша кредита для Украины в размере 1,7 млрд долл. в пятницу, 31 июля. Поступление средств ожидается в ближайшие дни, все деньги будут направлены на пополнение резервов Национального банка Украины.

Украина и МВФ одобрили четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины общим объемом финансирования 17,5 млрд долл. в марте этого года, первый транш кредита в объеме 5 млрд долл. получен 13 марта. Общий объем средств, который Украина может получить от МВФ по итогам года, составляет 10 млрд долл.

С момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года гривня обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл. После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от МВФ в рамках новой программы, гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 грн/долл. в течение последних четырех месяцев.