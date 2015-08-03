Клиенты LeBoutique смогут выбирать доставку покупок в почтоматы ПриватБанка

В рамках совместного проекта LeBoutique и банка участницы клуба могут выбрать новый способ доставки товаров прямо на сайте при оформлении заказа, а оплачивать покупки – не только наличными, а и банковской картой.

«Пользоваться почтоматами ПриватБанка удобно по трем причинам. Во-первых, они уже доступны в 480 городах и населенных пунктах, и их количество постоянно увеличивается. Во-вторых, нашим покупательницам не нужно будет подстраиваться под график курьера, они смогут забрать свою посылку тогда, когда им самим удобно, – рассказывает директор по маркетингу шопинг-клуба LeBoutique Юлия Шилова. – И наконец, рассчитаться за обновку теперь можно будет не только наличными».

«Теперь прямо на сайте шопинг-клуба можно выбрать доставку в отделения банка и пользоваться всеми преимуществами сервиса: оплата картой, близкое месторасположение, удобный график работы, – говорит руководитель направления «Потребительское кредитование» ПриватБанка Андрей Ковтун. – Особенно нужным новый сервис будет в удаленных регионах, где наверняка рядом с Вами есть отделение ПриватБанка».

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Сегодня сеть почтоматов ПриватБанка насчитывает 1400 точек получения посылок, причем не только в крупных городах, но и отдаленных населенных пунктах и районных центрах. Уникальная технология логистики, а также использование банковского терминала и платежной карты позволяют гарантировать безопасность получения отправлений.

Когда покупка доставлена в почтомат, получатель видит уведомление (SMS или сообщение в приложении Privat24), после чего может забрать посылку, подтвердив свою личность через терминал самообслуживания при помощи платежной карты ПриватБанка либо введя номер телефона на сенсорном экране.