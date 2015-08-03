Реальный эффективный обменный курс гривни в июне укрепился на 1,8%

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

"В июне продолжалось укрепление реального эффективного обменного курса гривни вследствие укрепления номинального эффективного курса и сохранения значительного инфляционного дифференциала", - говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что повышение спроса на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке в июне 2015 года создало небольшое девальвационное давление на гривню и среднемесячный курс по отношению к доллару девальвировал на 1,5%. Тем не менее, по данным НБУ, в конце месяца официальный обменный курс к доллару США укрепился на 0,2% по сравнению с концом мая.

По информации НБУ, в то же время номинальный эффективный обменный курс (НЭОК) гривни в июне укрепился на 1,5%. С начала года НЭОК обесценился на 27,2%.

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Как сообщал УНИАН, реальный эффективный обменный курс (РЕОК) гривни к основным иностранным валютам вырос в мае 2015 года на 6,5% по сравнению с апрелем, с начала года РЕОК вырос на 6,3%.

Гривня в течение прошлого года по официальному курсу подешевела по отношению к доллару в 2 раза и еще в 1,8 раза – с начала 2015 года, до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

Справка УНИАН. Реальный эффективный обменный курс является индикатором изменения ценовой конкурентоспособности отечественных товаров к продукции, производимой в странах - основных торговых партнерах Украины на внутреннем и мировом рынке. Экономический смысл заключается в отображении изменения обменного курса, откорректированного на уровень инфляции в Украине и в странах-торговых партнерах.