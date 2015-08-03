Официальный курс гривни упал сразу на 60 копеек

Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2171.7484 (3 августа – 2112.6666);

100 евро – 2378.2817 (3 августа – 2316.9615);

10 российских рублей – 3.4766 (3 августа – 3.5009).

Читайте такжеВторой транш от МВФ обеспечит спокойствие на валютном рынке - Минфин

В то же время, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию сегодняшних торгов установились на уровне 21,70/21,85.