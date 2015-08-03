Официальный курс гривни упал сразу на 60 копеек
19:00, 03 августа 2015Финансы
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Украинская валюта сегодня заметно подешевела.
Гривня за день значительно снизилась / Фото УНИАН
Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 2171.7484 (3 августа – 2112.6666);
100 евро – 2378.2817 (3 августа – 2316.9615);
10 российских рублей – 3.4766 (3 августа – 3.5009).
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В то же время, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию сегодняшних торгов установились на уровне 21,70/21,85.
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