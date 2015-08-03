В Украине могут упростить процедуру открытия счетов в банках

Национальный банк Украины намерен упростить порядок открытия, использования и закрытия банками счетов для клиентов в национальной и иностранных валютах.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на проект постановления, обнародованный для общественного обсуждения, которое продлится до 3 сентября.

В частности, проект предполагает сокращение количества документов для открытия счетов юридическим лицам, предусматривает возможность формирования банком дела по юридическому оформлению счета клиента в электронном виде, а также расширяет режим функционирования текущих счетов физических лиц.

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Напомним, также НБУ намерен снизить предельную сумму наличных расчетов между физическими лицами до 50 тыс. грн со 150 тыс. грн, действующих в настоящее время. Соответствующий проект постановления опубликован для общественного обсуждения, которое продлится до 25 августа.

Инициативы по ограничению наличных расчетов при одновременном упрощении безналичных платежей, как подчеркивают в НБУ, являются неотъемлемой частью процесса реформирования финансового сектора государства с целью приблизить Украину к европейским стандартам жизни, ускорить снижение масштабов теневой экономики и способствовать обеспечению стабильной работы банковской системы.