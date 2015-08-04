Пуэрто-Рико допустило дефолт по долговым обязательством перед кредиторами

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Государственного банка по развития Пуэрто-Рико, передает ZN.ua.

"Из-за отсутствия выделенных средств на текущий фискальный год выплаты не были полностью произведены сегодня", – указал глава организации Мелба Акоста Фебо.

Он сообщил, что Государственная финансовая корпорация Пуэрто-Рико, которая отвечает за выплаты по долгам, оплатило примерно 628 тысяч долларов из 58 миллионов, причитавшихся к выплате 1 августа.

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В субботу, 1 августа, государство пропустило выплату по долгам в размере 58 миллионов долларов.

3 августа власти Пуэрто-Рико признали, что они не имеют денег для выполнения своих обязательств. Общая задолженность страны перед кредиторами, предположительно, составляет 70 миллиардов долларов.

Пуэрто-Рико имеет статус "неинкорпорированной организованной территории", данная территория находится под управлением США, но не является их неотъемлемой частью.

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Ранее УНИАН сообщал, что Греция не перевела Международному валютному фонду очередной платеж в размере 1,5 млрд евро, что практически означает признание дефолта по долговым обязательствам.