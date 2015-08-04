За полгода 45 из 137 украинских банков получили убыток

По итогам первого полугодия 2015 года 45 из 137 украинских банков получили отрицательный финансовый результат, получив общий убыток на уровне 84,675 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Общий убыток банковской системы, по уточненным данным НБУ, за полугодие составил 81,524 млрд грн, в том числе на 10 неплатежеспособных банков приходится 50,945 млрд грн, или 62,5% убытка.

Наибольший убыток приходится на неплатежеспособный «Дельта Банк» (44,048 млрд грн). По двум неплатежеспособным банкам – «Омега» и «Укркомунбанку» - указан нулевой финансовый результат.

В то же время, 90 из 137 украинских банков получили прибыль на общую сумму 3,151 млрд грн, в том числе наибольшую прибыль получил «Ситибанк» - на уровне 860,759 млн грн.

В разрезе групп работающих банков по объему активов на крупнейшие банки приходится 30,493 млрд грн убытка, в том числе получили убыток 12 банков из 14. На крупные банки по активам приходится 336,895 млн грн убытка, в том числе 5 банков из 14 получили убытки.

На средние банки приходится 220,100 млн грн убытка, в том числе убыток получили 7 банков из 24. Небольшие банки по активам по итогам полугодия получили 470,907 млн грн прибыли, в том числе убытки получили 13 банков из 75.

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Как сообщал УНИАН, согласно предварительным данным НБУ, опубликованным в конце июля, банковская система по итогам января-июня 2015 года получила 81,974 млрд грн убытков, в том числе 30,578 млрд грн убытков пришлось на работающие банки, без учета неплатежеспособных.

По оценкам НБУ, отрицательный финансовый результат банковской системы сформировался прежде всего за счет существенных объемов отчислений в резервы на возможные потери от активных операций, в частности, по кредитам заемщиков, платежеспособность которых ухудшилась.

По итогам первого полугодия отчисления в резервы в 4,4 раза превысили их объемы за соответствующий период прошлого года.

В 2014 году банковская система Украины получила 52,966 млрд грн убытков.