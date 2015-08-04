Президент освободил от налогов пенсии семей погибших участников боевых действий
13:56, 04 августа 2015Финансы
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, освобождающий от налогообложения пенсии инвалидов Второй мировой войны, членов семей погибших или пропавших без вести во время Второй мировой войны или антитеррористической операции и некоторых других категорий лиц
Порошенко подписал соответствующий закон / Фото twitter.com/poroshenko
Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко.
По словам Павленко, данная норма приведет к увеличению расходов из государственного бюджета на 317 млн грн в год.
«Как информирует Министерство финансов, соответствующие расходы оцениваются приблизительно в 317 миллионов гривень в расчете на год», - сказал он.
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Закон вступает в силу с 1 сентября текущего года.
Как сообщал УНИАН, Закон «О внесении изменений в статью 164 Налогового кодекса Украины относительно налогообложения пенсий инвалидов войны и некоторых других категорий лиц» был принят Верховной Радой 17 июля.
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