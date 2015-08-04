Президент освободил от налогов пенсии семей погибших участников боевых действий

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко.

По словам Павленко, данная норма приведет к увеличению расходов из государственного бюджета на 317 млн грн в год.

«Как информирует Министерство финансов, соответствующие расходы оцениваются приблизительно в 317 миллионов гривень в расчете на год», - сказал он.

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Закон вступает в силу с 1 сентября текущего года.

Как сообщал УНИАН, Закон «О внесении изменений в статью 164 Налогового кодекса Украины относительно налогообложения пенсий инвалидов войны и некоторых других категорий лиц» был принят Верховной Радой 17 июля.