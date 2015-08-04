Греция рассчитывает заключить соглашение с кредиторами до 18 августа

Об этом заявила пресс-секретарь греческого правительства Ольга Геровасили, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters. "Первый этап переговоров заканчивается сегодня и начинается второй этап, который будет включать подробности разработки (соглашения)", - отметила она.

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По словам Ольги Геровасили, проектирование соглашения начнется уже в среду. "Если условия, согласованные во время саммита (ЕС) будут соблюдены, я думаю, что мы сможем договориться до 18-го числа этого месяца", - сказала пресс-секретарь греческого правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что МВФ может отложить свое участие в финансовой помощи Греции до 2016 года. В частности, МВФ решит, участвовать ли в программе финпомощи, после того, как представители еврозоны согласятся на облегчение долговых обязательств Греции.