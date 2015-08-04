Гривня на межбанке укрепилась до 21,75 за доллар

Во вторник, 4 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,50/21,75.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,5910/23,8660, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3410/0,3460.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 21,7784 грн/долл., к этому часу были заключены 226 сделок на сумму 79,9 млн долл.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию вчерашних торгов установились на уровне 21,70/21,85.