Аналитики прогнозируют замедление падения гривни до 5% в год на протяжении 20 лет

«За последние 20 лет среднегодовые темпы девальвации национальной валюты составляли около 10% (по отношению к доллару США). В наших оценках мы исходим из предположения, что начатые реформы будут иметь положительное влияние на экономическую систему, а поэтому закладываем 5% среднегодовой девальвации на следующие 20 лет», - говорится в аналитическом отчете Case Ukraine в рамках проекта «Цена государства: популярная экономика», опубликованном на сайте организации.

Эксперты отметили, что постепенное ослабление национальной валюты будет продолжаться, поскольку девальвация обусловлена фундаментальными болезнями экономики Украины, включая высокое потребление импортных энергоносителей и плохое качество украинских потребительских товаров.

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Как сообщал УНИАН, с момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года гривня обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения Национальным банком Украины ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от Международного валютного фонда в рамках новой программы гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 грн/долл. в течение последних четырех месяцев.