Российский рубль продолжил свое падение

Об этом сообщает ТСН.ua.

Центробанк России объявил официальные курсы валют на завтра, 5 августа.

Рубль в очередной раз обесценился.

В частности, доллар США подорожал на 45 копеек – до 62,91 рубля.

Евро прибавил в цене 42 копейки и достиг отметки в 68,99.

На сегодняшних торгах на Московской бирже доллар стоит 62,83 рубля, евро – 69.

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Как сообщал УНИАН, мировые цены на нефть продолжают падать - это связано с ростом в США числа буровых установок по добыче. По данным американской сервисной компании Baker Hughes, число таких установок увеличилось на 5 единиц до 664 единиц.