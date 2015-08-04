Российский рубль продолжил свое падение
15:10, 04 августа 2015Финансы
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В официальных курсах основная валюта подорожала еще более чем на 40 копеек.
Центробанк России в очередной раз обрушил рубль / © Fotolia/ sergey_p
Об этом сообщает ТСН.ua.
Центробанк России объявил официальные курсы валют на завтра, 5 августа.
Рубль в очередной раз обесценился.
В частности, доллар США подорожал на 45 копеек – до 62,91 рубля.
Евро прибавил в цене 42 копейки и достиг отметки в 68,99.
На сегодняшних торгах на Московской бирже доллар стоит 62,83 рубля, евро – 69.
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Как сообщал УНИАН, мировые цены на нефть продолжают падать - это связано с ростом в США числа буровых установок по добыче. По данным американской сервисной компании Baker Hughes, число таких установок увеличилось на 5 единиц до 664 единиц.
Курс российского рубля к доллару США / ЦБР
Курс российского рубля к евро / ЦБР
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