"Финансовый майдан" собрал палатки и прекратил митинг под стенами НБУ

Об этом сообщается на странице Национального банка Украины в социальной сети Facebook со ссылкой на заявление активистов.

Нацбанк напомнил, что митинги под его стенами с требованием конвертации валютных кредитов в гривню по курсу на день получения кредита продолжались с конца 2014 года, и в это время регулятор совместно с представителями банковского сообщества искал варианты решения проблемы. В частности, при участии НБУ и Независимой ассоциации банков Украины банки подписали Меморандум по урегулированию вопроса реструктуризации потребительских кредитов в иностранной валюте, который начал действовать в мае 2015 года.

Нацбанк уверяет, что общественный совет при НБУ вместе с банковскими ассоциациями, общественными организациями и активистами «Финансового майдана» продолжают конструктивный диалог и поиск оптимального, обоюдовыгодного решения для заемщиков и банков.

Как сообщал УНИАН, 2 июля парламент принял закон №1558-1, обязывающий банки реструктуризировать все потребительские кредиты, полученные для приобретения любого имущества, без ограничения суммы задолженности по курсу на дату заключения такого договора (то есть, в большинстве случаев, по курсу 5,05 грн за доллар).

Принятие закона сопровождалось акциями протеста активистов, представляющих интересы валютных заемщиков, под стенами Национального банка Украины и Верховной Рады.

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк выступили с резкой критикой в адрес депутатов, поддержавших принятие закона, а группа депутатов крупнейшей парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» инициировала новое голосование за закон в связи с нарушениями регламента в ходе рассмотрения и голосования за законопроект.

По оценкам Национального банка Украины, Министерства финансов и ряда экспертов, реализация закона повлечет убытки для экономики страны порядка 100 млрд грн, новые банкротства от 20 до 50 банков, стремительную девальвацию гривни до уровня 40-50 грн/долл., снижение реальных доходов украинцев и рост безработицы.

В рамках программы с Международным валютным фондом Украина взяла на себя обязательства не вмешиваться в процесс реструктуризации кредитов, который должен происходить на добровольной договорной основе между банками и их заемщиками. Меморандум с фондом предусматривает, что президент Украины должен ветировать подобный закон в случае его принятия.

Действующий с 12 мая меморандум между банками и заемщиками позволяет гражданам конвертировать остаток валютного кредита под залог недвижимости до эквивалента 2,5 млн грн по курсу НБУ на 1 января 2015 года (около 158,5 тыс. долл.), при этом по кредитам для покупки социального жилья (квартира до 60 кв. м или жилой дом до 120 кв. м) банки списывают до 50% долга.