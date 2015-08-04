Ляшко: 33 миллиарда в Госказначействе позволяют уже с августа индексировать зарплаты и пенсии

Сумма остатка средств на Едином казначейском счете является достаточной для того, чтобы индексировать зарплаты и пенсии украинцам уже с текущего месяца.

В этом убежден лидер РПЛ, народный депутат Олег Ляшко.

В частности, политик отметил, что, согласно данным Госказначейства, остаток средств на Едином казначейском счете на начало августа составляет 33,27 миллиарда гривень, что более чем впятеро превышает показатель на начало августа 2014 года.

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В то же время, по подсчетам радикалов, на индексацию соцвыплат до конца года нужно меньше 20 миллиардов. Указывая на существенное перевыполнение плана доходов госбюджета, Ляшко требует от правительства внести в парламент законопроект об индексации с 1 августа заработных плат бюджетников и пенсий.