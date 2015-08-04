На этой неделе хотят продать имущество шести неплатежеспособных банков почти на миллиард

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует на этой неделе продать активы 6 неплатежеспособных банков на общую сумму свыше 963 млн грн.

Как сообщается на сайте фонда, в том числе будут выставлены на продажу основные средства «Реал Банка» на 838,055 тыс. грн (банкоматы, кассовое оборудование), банка «Форум» - на 1,849 млн грн (автомобили, POS терминалы, мебель, кассовое оборудование).

Кроме того, будут реализовываться права требования по выданным кредитам банка «Меркурий» на 41,492 млн грн, «Еврогазбанка» - 851,609 млн грн, «Кредитпромбанка» - на 12,715 млн грн.

Также среди выставленных на продажу активов основные средства банка «Золотые ворота» на 470,018 тыс. грн и права требования по кредитам на 54,290 млн грн.

По информации фонда, более детальная информация о запланированных торгах и результатах продаж опубликована на его сайте.

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Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Фонд гарантирования получил от реализации активов неплатежеспособных банков 18,542 млн грн. В том числе фонд реализовал основные средства банка «Золотые ворота» на 1,119 млн грн, «Актив-Банка» - на 62,849 тыс. грн, банка «Порто-Франко» - на 94 тыс. грн, банка «Форум» - на 236,115 тыс. грн. Кроме того, фонд продал кредиторскую задолженность «Актив-Банка» на 16,95 млн грн.

В 2014-2015 годах фонд получил в управление свыше 50 неплатежеспособных банков с активами по балансовой стоимости на 320 млрд грн.