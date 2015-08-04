Минюст США расследует миллиардные сделки российских клиентов Deutsche Bank

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, особое внимание в уголовном расследовании американский департамент юстиции уделяет так называемым "зеркальным операциям", передает "ЕвроПравда". Такие сделки позволяли российским клиентам выводить средства из страны, не уведомляя власти.

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Минюст США намерен выяснить, не проводили ли российские клиенты немецкого банка незаконный обмен валюты и не нарушались ли при этом действующие антироссийские санкции.

Кроме того, будет проведена проверка того, как Deutsche Bank работал с ипотекой и ценными бумагами.

Ранее сообщалось о начале расследования со стороны Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк по поводу возможного отмывания денег в России.

В июне Deutsche Bank заявил о проведении внутренней проверки возможного отмывания денег российскими клиентами. Сумма возможного отмывания за более чем четыре года составляет около $6 млрд.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании проведут расследование по поводу возможного нарушения в Deutsche Bank законодательства по борьбе с отмыванием денег в деятельности банка в России.

Напомним, руководство Deutsche Bank ушло в отставку из-за финансовых скандалов.