Гривня на межбанке в конце дня укрепилась уже до 21,65 за доллар

Во вторник, 4 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,40/21,65.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,4670/23,7390, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3390/0,3440.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,7141 грн/долл., к этому часу была заключена 502 сделки на сумму 316,61 млн долл.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине сегодняшних торгов находились на уровне 21,50/21,75.