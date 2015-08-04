МВФ озвучил прогноз по Украине: к концу года инфляция 46%, курс гривни - 22 за доллар

Об этом говорится в обновленном докладе Фонда, опубликованном по итогам заседания Совета директоров МВФ.

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По мнению экономистов Фонда, экономика Украины переживает глубокую рецессию. Война на востоке, резкая девальвация национальной валюты, высокая инфляция и затяжное падение промышленного производства заметно сократили экономическую активность, внутренний спрос, ослабили позиции банковской системы. Выданный Украине в апреле прогноз экономического развития, как утверждают в МВФ, уже к июню утратил свою актуальность.

«И потому базовый показатель падения ВВП был снижен до «минус» 9%, по сравнению с ранее озвученным прогнозом в 5,5%, а инфляция – до 46% вместо 27%», - говорится в докладе Фонда.

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В то же время, предпринятые правительством и руководством Национального банка меры по финансовой стабилизации и оздоровлению банковской системы на фоне роста аграрного экспорта и постепенного восстановления производственных и инвестиционных возможностей страны должны сыграть свою роль. В Фонде убеждены, что Украина уже демонстрирует признаки экономического восстановления, а в 2016 году они станут еще заметнее. «Перспективы роста в среднесрочной перспективе не вызывают сомнений и остаются неизменными», - отмечается в докладе МВФ.

Курс национальной валюты, убеждены в Фонде, до конца года останется на отметке 22 грн за доллар. В МВФ уверены, что причин резкой девальвации гривни в третьем и четвертом квартале нет, и план наполнения золотовалютных резервов Нацбанка, как основного стабилизирующего фактора валютного курса, выполняется.