В МВФ рассказали, какой курс гривни ожидает украинцев в 2020 году

19:30, 04 августа 2015
Финансы
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Ключевой кредитор Украины, Международный валютный фонд, прогнозирует падение курса национальной валюты к доллару США до 25,5 грн за доллар до 2020 года.

/ rodniknews.in.ua

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд допускает снижение курса гривни до 23,5 грн за доллар в 2015 году, хотя прогнозный курс установлен на уровне 22 грн за доллар.

Об этом говорится в обновленном меморандуме между Украиной и МВФ, подготовленном по итогам заседания Совета директоров Фонда. 

При этом прогнозный курс на 2016 год составляет 22,7 грн за доллар, а далее курс будет постепенно падать в среднем на 0,5 грн ежегодно – до 25,5 грн за доллар по итогам 2020 года.

Как сообщал УНИАН, с момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года гривня обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл. После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от МВФ в рамках новой программы МВФ – в марте текущего года, гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 грн/долл. в течение последних четырех месяцев.

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31 июля Совет директоров МВФ одобрил выделение второго транша кредита для Украины в размере 1,7 млрд долл. Деньги будут направлены на пополнение резервов Национального банка Украины. По мнению опрошенных УНИАН экспертов, получение второго транша также окажет положительное влияние на валютный рынок.

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