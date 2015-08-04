Украина получила средства второго транша от МВФ на счета НБУ

Украина получила средства от Международного валютного фонда, согласно решению Совета директоров фонда о выделении второго транша кредитных средств в объеме 1,7 миллиарда долларов, сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на заявление главы НБУ Валерии Гонтаревой.

"Средства, которые мы сегодня получили от МВФ, будут направлены на пополнение международных резервов. В целом наши международные резервы растут уверенными темпами, и к концу 2015 года мы планируем, что их объем достигнет уровня почти 18 миллиардов долларов США", - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ реализуют четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины общим объемом финансирования 17,5 млрд долл. Первый транш в рамках программы в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта.

Совет директоров МВФ одобрил выделение второго транша кредита для Украины в размере 1,7 млрд долл. в пятницу, 31 июля. По информации Министерства финансов, средства будут направлены на пополнение резервов Национального банка Украины.