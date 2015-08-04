Россия готовится ввести продовольственное эмбарго против Украины и еще шести стран
Министерство сельского хозяйства РФ уже начало готовить предложения по введению продовольственного эмбарго против стран, которые присоединились к санкциям ЕС против России.
Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В настоящее время прорабатываются предложения в правительстве РФ в отношении семи стран, уже прорабатывается проект постановления", — сообщили в пресс-службе. По словам собеседника агентства, пока нет точной даты готовности документа.
Ранее в Совете Федерации заявляли, что возможное расширение списка государств, в отношении которых введено продовольственное эмбарго, должно затронуть также и Украину.
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Во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что правительство РФ может обратиться к президенту страны Владимиру Путину с просьбой расширить список государств, попадающих под продовольственное эмбарго.
Как сообщал УНИАН, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина присоединились к продленным экономическим санкциям ЕС в отношении РФ.
В Минсельхозе сообщили, что вопрос о введении контрмер прорабатывается также в отношении Грузии. "Список стран уточняется", — сказал представитель министерства.