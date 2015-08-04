Украина рассчитывает на скорое завершение переговоров по реструктуризации части госдолга

Об этом говорится в Письме о намерениях, подготовленном украинскими властями к заседанию Совета директоров ключевого кредитора страны Международного валютного Фонда и опубликованном на сайте организации.

«Мы делаем прогресс в переговорах относительно реструктуризации части госдолга и считаем своей целью достичь соглашения с кредиторами как можно быстрее, что уже отмечалось в наших совместных заявлениях с Комитетом кредиторов от 1 июля и 15 июля. Мы остаемся настроенными на завершение долговых операций», - говорится в Письме.

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При этом ранее в Минфине предполагали, что сроком завершения долговых переговоров должен быть сентябрь.

Также сегодня, 4 августа, Минфин сообщил, что направил обновленное предложение Комитету кредиторов относительно реструктуризации суверенного и гарантированного государством долга. При этом в Минфине отмечали, что с учетом времени, необходимого для юридического оформления предложения по реструктуризации, текущая неделя - до 10 августа будет иметь решающее значение для переговоров.

Украина начала переговоры о реструктуризации части долга в рамках новой программы с МВФ в марте этого года и рассчитывает в результате отсрочки выплат по долгам и их частичного списания сэкономить до 5,2 млрд долл. в этом году до 15,3 млрд долл. в ближайшие 4 года.

После трех с половиной месяцев результативными стали только переговоры государственных банков - «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка», которые договорились с держателями своих еврооблигаций с погашением в 2015-2018 годах на 1,5 млрд долл. и 1,3 млрд долл. соответственно об отсрочке уплаты долга на 7 лет в обмен на повышение ставки купона без списания основной суммы долга.

В июне министр финансов Наталья Яресько заявляла, что Украина «теоретически» может объявить мораторий на долговые выплаты в конце июля в случае отсутствия прогресса в переговорах с кредиторами, для чего у Кабинета министров есть полномочия в соответствии с действующим с 17 июня законом. Однако впоследствии стороны переговорного процесса обнародовали совместное заявление о прогрессе и заключении соглашения о конфиденциальности, и 24 июля Минфин выплатил купон по евробондам на 120 млн долл.

В конце прошлой недели агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что кредиторы согласились на списание 5% основной суммы долга по еврооблигациям, и Украина предложила провести прямые переговоры в первую неделю августа.