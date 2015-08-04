Гонтарева: Есть все основания говорить о постепенном восстановлении экономического роста

Об этом она сообщила во время совещания с руководителями 40 крупнейших банков, которое состоялось в НБУ сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба регулятора.

"Уже с апреля 2015 года статистические данные свидетельствуют о небольшом, но росте украинской экономики. На мой взгляд, самую низкую точку падения мы уже прошли и теперь есть все основания говорить о постепенном восстановлении экономического роста", – отметила Гонтарева.

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По словам главы НБУ, второй месяц подряд наблюдаются низкие показатели инфляции, как потребительской, так и базовой, что свидетельствует о действенности противоинфляционных мер регулятора. "С целью закрепления позитивных трендов и сохранения стабильности на финансовом рынке Национальный банк снова оставил неизменным уровень учетной ставки", – проинформировала она представителей банковского сообщества и добавила, что имеет оптимистичные ожидания относительно контролируемости ситуации в дальнейшем.

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Ранее УНИАН сообщал, что правление Национального банка 30 июля приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 30% годовых. Ставка остается неизменной для закрепления положительных сдвигов на денежно-кредитном рынке и поддержки тренда на снижение инфляции.