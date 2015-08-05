Миссия МВФ прибудет в Украину во второй половине сентября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый замглавы НБУ Александр Писарук.

«Вторая половина сентября, точную дату еще не сообщили», - сказал Писарук, отвечая на вопрос о дате возможного прибытия очередной миссии МВФ.

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По его словам, НБУ готов к очередному пересмотру программы с учетом ее структурных маяков. «Всегда готовы, самые трудные этапы нашего взаимодействия с МВФ уже пройдены», - добавил он.