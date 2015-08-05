$1,7 миллиарда второго транша МВФ зачислены в резервы Нацбанка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил замглавы Национального банка Украины Олег Чурий.

«Сумма транша составила 1,677 млн долл. Можно указать 1,7 млрд долл. Мы получили средства в долларах, евро и СПЗ», - сказал Чурий.

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По его словам,средства зачислены в резервы НБУ в полном объеме.