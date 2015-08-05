$1,7 миллиарда второго транша МВФ зачислены в резервы Нацбанка

11:31, 05 августа 2015
Финансы
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Средства второго транша от Международного валютного фонда в сумме 1,7 млрд долл. зачислены в резервы Национального банка Украины в полном объеме.

Фото НБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил замглавы Национального банка Украины Олег Чурий.

«Сумма транша составила 1,677 млн долл. Можно указать 1,7 млрд долл. Мы получили средства в долларах, евро и СПЗ», - сказал Чурий.

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По его словам,средства зачислены в резервы НБУ в полном объеме.

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