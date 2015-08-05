В июле золотовалютные резервы НБУ выросли на $112 миллионов

Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий. "В течение июля наши резервы выросли на $112 млн не считая средств транша МВФ, вчера поступившего в резервы", - сказал он.

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По его словам, в этот период НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке $163 млн.

Согласно данным, опубликованным на сайте НБУ, помимо покупки регулятором валюты на рынке, росту резервов в июле способствовали поступления в пользу правительства в сумме 878 млн долл. США от Евросоюза и Всемирного банка, а также $205 млн от размещения государственных облигаций Украины.

В этот период были проведены значительные платежи по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на $536 млн, а также перечисления Международному валютному фонду на $219 млн.

В сообщении подчеркивается, что объем международных резервов Украины в настоящее время достаточен для выполнения обязательств и текущих операций правительства и НБУ.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ за июнь выросли на 3,5% или на $346 млн, до $10,264 млрд.

Национальный банк Украины в рамках программы с МВФ рассчитывает нарастить золотовалютные резервы до 18 млрд долл. на конец 2015 года и до $22 млрд – на конец 2016 года за счет поступления средств от официальных кредиторов и доноров.