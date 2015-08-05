Украинцы в июле продали валюты на $135 миллионов больше, чем купили

Чистая продажа валюты населением на наличном валютном рынке в июле составила 135 млн долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил замглавы Национального банка Украины Олег Чурий.

По его словам, на наличном валютном рынке население больше продает валюты, чем покупает. «Позитивное нетто сальдо составило 135 млн долл.», - сказал Чурий, комментируя статистику наличного валютного рынка за июль.

Также представитель НБУ отметил позитивные тенденции на безналичном валютном рынке. По его словам, объем обязательной продажи валюты экспортерами в июле вырос до 3 млрд долл. по сравнению с 2,6 млрд долл. в июне и 2,4 млрд долл. в мае.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня с момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

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После введения Национальным банком Украины ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша Международного валютного фонда в рамках новой программы в марте этого года гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 грн/долл. в течение последних четырех месяцев.

В апреле этого года НБУ констатировал достижение равновесия на валютном рынке и наличие предпосылок для его либерализации, при этом сообщив, что отмена ранее установленных ограничений будет производиться по согласованному с МВФ плану при наличии определенных предпосылок.