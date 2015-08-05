Украинские банки должны устранить проблему отрицательного значения капитала до конца января
12:47, 05 августа 2015Финансы
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Украинские банки должны устранить проблему отрицательного значения капитала по результатам диагностики в рамках программы с Международным валютным фондом до конца ноября 2015 года по первым 10 банкам, до конца января 2016 года – по следующим 10.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый замглавы Национального банка Украины Александр Писарук.
Чиновник напомнил, что настоящее время проводится диагностика 20 банков в рамках программы с МВФ, при этом график проведения диагностики и приведения их капитала к нормативному значению отличается между первыми 10 и вторыми 10 банками на два месяца.
Читайте также$1,7 миллиарда второго транша МВФ зачислены в резервы Нацбанка"Первые 10 банков должны это сделать до конца ноября, следующие 10 – до конца января", - сказал Писарук, поясняя сроки выполнения банками программ докапитализации по результатам диагностики и доведения уровня капитала до положительного значения.
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