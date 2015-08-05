Украинские банки должны устранить проблему отрицательного значения капитала до конца января

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый замглавы Национального банка Украины Александр Писарук.

Чиновник напомнил, что настоящее время проводится диагностика 20 банков в рамках программы с МВФ, при этом график проведения диагностики и приведения их капитала к нормативному значению отличается между первыми 10 и вторыми 10 банками на два месяца.

Читайте также$1,7 миллиарда второго транша МВФ зачислены в резервы Нацбанка"Первые 10 банков должны это сделать до конца ноября, следующие 10 – до конца января", - сказал Писарук, поясняя сроки выполнения банками программ докапитализации по результатам диагностики и доведения уровня капитала до положительного значения.