Маяки от МВФ: куда движется экономика Украины

Международный валютный фонд, одобривший накануне выделение нашей стране второго кредитного транша по программе EFF в размере 1,7 млрд долл., представил обновленный прогноз развития экономики Украины и план дальнейших реформ. МВФ подтвердил значительное падение украинского ВВП по итогам 2015 года – до «минус» 9%, но отметил, что перспективы подъема просматриваются. Украине необходимы дальнейшие реформы. Они станут новыми структурными маяками, о выполнении которых Киев отчитается уже осенью текущего года перед миссией Фонда.

Отчет миссии наряду с отчетом украинских властей ляжет в основу следующего – второго по счету - пересмотра четырехлетней программы сотрудничества между Украиной и МВФ, согласованной в марте текущего года. Если осенью работу украинского правительства признают удовлетворительной, то Украина уже к декабрю получит третий программный транш объемом 1,7 млрд долл. И этот момент станет для нашей страны историческим: за 21 год работы с МВФ Украина согласовывала около десятка программ с Фондом, но дальше двух программных траншей совместная работа не продвигалась.

Что нужно сделать, чтобы получить деньги? УНИАН ознакомился с новыми предложениями МВФ, изложенными в специальном докладе и новом меморандуме.

Рецессия преодолима

По мнению специалистов Фонда, экономика Украины переживает глубокую рецессию. Война на востоке, резкая девальвация национальной валюты, высокая инфляция и затяжное падение промышленного производства заметно сократили экономическую активность, внутренний спрос, ослабили позиции банковской системы. Разработанный в апреле прогноз экономического развития Украины, как утверждают в МВФ, уже к июню утратил свою актуальность. «И поэтому базовый показатель падения ВВП был снижен до «минус» 9%, по сравнению с ранее озвученным прогнозом в 5,5%, а инфляция – до 46% вместо 27%», - говорится в докладе Фонда.

В то же время, предпринятые правительством и руководством Национального банка меры по финансовой стабилизации и оздоровлению банковской системы на фоне роста аграрного экспорта и постепенного восстановления производственных и инвестиционных возможностей страны должны сыграть свою роль. В Фонде убеждены, что Украина уже демонстрирует признаки экономического восстановления, а в 2016 году они станут еще заметнее. «Перспективы роста в среднесрочной перспективе не вызывают сомнений и остаются неизменными», - отмечается в докладе МВФ.

По прогнозам Фонда, рост экономики в 2016 году составит порядка 2%, а в 2017 и далее до 2020 года – 3,5%-4% ежегодно. Правда, основными факторами, способными свести все усилия на «нет», уверены в МВФ, являются риск продолжения войны на востоке, отсутствие результатов в переговорах с частными кредиторами о реструктуризации части госдолга, значительное снижение доходов граждан на фоне неконтролируемой инфляции, а также задержка с реформами.

Стабильные банки и доллар по «22»

Курс национальной валюты, убеждены в Фонде, до конца года останется на отметке 22 грн за доллар. Во всяком случае, такой курс - с небольшим люфтом до 23,5 грн за доллар - закладывается в программу реформ. В МВФ уверены, что причин резкой девальвации гривни в третьем и четвертом квартале нет. Более того, их не видно и на перспективу, вплоть до 2020 года. По прогнозу МВФ, в ближайшие 4 года гривня уступит доллару не более 3,5-4 грн, к 2020 году курс составит порядка 25,5 грн за доллар.

По оценке Фонда, Нацбанк выполняет план наполнения золотовалютных резервов, однако Украина все еще сохраняет высокую зависимость от внешнего финансирования. Так, в МВФ уверены, что объем привлеченных заимствований по итогам 2015 года составит не менее 15% ВВП. В последующие годы при благоприятной конъюнктуре этот показатель сократится до 10%. «Необходимость внешних заимствований будет тем выше, чем выше окажется риск комбинированных факторов и шоков для экономики страны, - отметили в Фонде. – В то же время, если инфляционные риски будут под контролем, а валютный рынок останется стабильным, то мы допускаем упразднение некоторых административных ограничений в банковской сфере, введенных в начале года, чтобы поддержать зарождающуюся экономическую активность».

При этом в МВФ настаивают на продолжении диагностики банков, начатой еще в 2014 году. «План рекапитализации крупнейших банков, принятый в 2014 году, выполнен. Порядка 13 крупнейших банков пополнили свои капиталы на 45,6 млрд грн, что составляет 2,3% ВВП страны. Дальнейшая рекапитализация потребует в общей сложности 9,5% ВВП, - считают в МВФ. – Новую волну диагностики банков, основанную на данных марта 2015 года, необходимо продолжить, чтобы уточнить не только необходимые объемы вливаний, но и вероятные объемы потерь из-за продолжающегося конфликта на востоке. В этой связи двадцатка крупнейших банков уже к августу-октябрю 2015 года должна представить планы по рекапиталиации».

В свою очередь, власти, по мнению специалистов МВФ, должны представить план предоставления банкам кредитов и трансфертов на условиях полного понимания целей финансовых вливаний и обеспечения финансовой стабильности всей банковской системы. В числе мер по стабилизации заявлены усиление позиций Фонда гарантирования вкладов, а также усовершенствование законодательства по работе с просроченными кредитами, включая изменение норм законодательства о банкротстве. «В этой связи правильным было решение президента Украины ветировать закон о реструктуризации валютных кредитов по курсу на момент подписания кредитных договоров, который, вступи он в силу, нанес бы значительный ущерб всей банковской системе страны», - подчеркнули в МВФ.

НДС для аграриев и пенсионная реформа

Структурным маяком для Фонда станет представление нового Налогового кодекса, а также старт пенсионной реформы. По расчетам Фонда, Кодекс необходимо подать в парламент уже в сентябре, а пенсионное законодательство – в декабре.

Основной посыл МВФ – с 1 января 2016 года в Украине должны заработать новые налоговые правила, которые предполагают введение НДС для аграриев, реформу единого социального взноса, а также пересмотр рентных ставок для добывающих предприятий. Причем для последних основным объектом налогообложения должна стать прибыль, а не право пользования недрами. «Такая смена акцентов должна привлечь инвесторов в отрасль», - отмечают в МВФ.

Наряду с налоговыми новациями, Фонд ожидает и изменений в работе налоговых органов. «Специалисты МВФ совместно с представителями украинской ГФС уже разработали план реформы фискальной службы. С учетом всех вызовов и особенностей экономического развития Украины, мы сделали упор на борьбе с коррупцией и усилении прозрачности работы фискальных органов, демилитаризации налоговой полиции и таможенных органов, а также на развитии новой финансовой модели работы ГФС, позволяющей увеличивать доходы в бюджет при сокращении персонального состава службы», - отмечают в МВФ.

Фонд прогнозирует объем налоговых поступлений в бюджет в ближайшие 4 года на уровне не менее 40% ВВП. Причем более половины из них должны обеспечить налоги на прибыль, доходы и различные корпоративные налоги.

В отношении пенсионной реформы МВФ отмечает необходимость серьезного сокращения дефицита Пенсионного фонда. Один из способов – постепенный переход от солидарной системы пенсионного обеспечения к накопительной. Первый этап такого перехода нужно осуществить в 2016 году, приняв необходимые законодательные акты. Детали, касающиеся пенсионного стажа или условий выхода на пенсию, равно как и размеров пенсионных взносов, Меморандум МВФ не раскрывает. Известно только, что структурным маяком для Украины станет полное упразднение специальных пенсий. В то же время Фонд отмечает, что все решения будут разрабатываться и приниматься в тесном контакте с консультантами МВФ.

Реструктуризация долга и новые займы

Ключевым структурным маяком для МВФ станет завершение переговоров по реструктуризации части госдолга. Украина рассчитывает завершить процесс уже в сентябре, и для этого направила Комитету кредиторов новые предложения разрешения долговой операции. Детали не разглашаются. Их нет и в Меморандуме с МВФ. В документе указывают лишь общую сумму средств, подлежащих реструктуризации – 23 млрд долл.

«Уровень госдолга в результате долговых операций составит порядка 94% ВВП по итогам 2015 года. Однако в дальнейшем этот показатель необходимо снизить до 70% ВВП. В 2020 году после всех долговых операций уровень госдолга Украины не должен превышать 71% ВВП, что является одним из ключевых структурных маяков программы реформ», - говорится в меморандуме с МВФ.

Между тем, от новых займов Украина не откажется. До конца текущего года, согласно меморандуму, правительство разместит евробонды на 3 млрд долл. – в сентябре и декабре. Показательными, по мнению МВФ, будут и операции с внутренними бумагами. Так, согласно меморандуму, правительство будет выпускать ОВГЗ для дальнейшей капитализации Фонда гарантирования вкладов и покрытия дефицита НАК «Нафтогаз Украины».

Однако внешние рынки заимствований будут пока закрыты. «После долговых операций выход Украины на рынки заимствований будет затруднен в течение, как минимум, трех лет. Но мы ожидаем, что Украина выйдет на рынки заемного капитала во второй половине 2017 года», - говорится в меморандуме.

«Нафтогаз» без убытков и рост субсидий

В сфере энергетики ключевыми маяками станут преодоление дефицита «Нафтогаза» и увеличение субсидий для населения. На точку безубыточности госмонополист должен выйти уже к 2017 году, а по итогам текущего года - не превысить показатель дефицита в 3,1% ВВП.

План в отношении субсидий – увеличить их нынешний объем в 1,5 раза. «Программа реформ предполагает, что коммунальные тарифы уже к апрелю 2016 года покроют 75% стоимости тепла и газа, а к апрелю 2017 года – 100% стоимости», - говорится в меморандуме. В этой связи правительству предложено увеличить объемы субсидий для населения до 43 млрд грн в 2016 году. А к маю 2016 года необходимо провести анализ системы предоставления субсидий с тем, чтобы средства получали только те, кто в них действительно нуждается. Кроме того, все программы предоставления помощи – как в части компенсации тарифов, так и в части поощрения энергоэффективности – необходимо объединить. «Все эти компоненты реформы в энергетике станут еще одним структурным маяком», - говорится в меморандуме.

Стоит отметить, что в числе структурных маяков – реформа госсектора в части обновления менеджмента госпредприятий и принципов управления ими, проведение приватизации госактивов, включая уже определенные к продаже предприятия, а также определение полномочий Национального антикоррупционного бюро. Работа в этих сферах также будет изучена Советом директоров МВФ. А оценка этой работы во многом определит положительное или отрицательное решение Фонда о продолжении сотрудничества с нашей страной.

Олеся Сафронова (УНИАН)