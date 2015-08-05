"Нафтогаз" до конца года будет покупать валюту на межбанке, а не из резервов НБУ

НАК «Нафтогаз Украины» до конца года будет покупать валюту непосредственно на межбанковском валютном рынке, а не из резервов Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил замглавы Национального банка Украины Олег Чурий.

«До конца года «Нафтогаз» будет покупать валюту непосредственно на рынке», - сказал Чурий.

По его словам, сейчас это происходит на ежедневной основе и не оказывает дестабилизирующего влияния на валютный рынок.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины ужесточил санкции за превышение банками предельного объема покупки на межбанковском валютном рынке безналичной валюты и банковских металлов над объемом их продаж по собственным операциям.

За нарушение к банкам будут применяться взыскания в виде письменного предупреждения и денежного штрафа при повторной фиксации нарушения вплоть до ограничения или приостановки для банка отдельных видов валютных операций.