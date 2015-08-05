Гривня на межбанке немного подешевела - до 21,70 за доллар

В среду, 5 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,50/21,70.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,3404/23,5531, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3419/0,3452.

Читайте также"Нафтогаз" до конца года будет покупать валюту на межбанке, а не из резервов НБУ

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 21,5763 грн/долл., к этому часу было заключено 207 сделок на сумму 86,05 млн долл.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,40/21,65.