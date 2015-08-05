Есть ли жизнь без траншей МВФ

Общий объем программы (Extended Fund Facility – EFF) для Украины 17,5 миллиардов долларов США. 40 млрд включают в себя программы финансирования со стороны Мирового Банка и стран-доноров, таких как Япония. Программа построена по принципу кредитной линии, поэтому, в конечном итоге, правительству решать – брать или нет очередной транш, который не бесплатный, и по которому нужно выплачивать проценты. Если экономической потребности в деньгах МВФ нет, то, наверное, брать лишнюю нагрузку на бюджет не стоит.

К сожалению, программу нельзя назвать жесткой и сбалансированной, и тому есть несколько косвенных доказательств. Во-первых, золотовалютные резервы (ЗВР) НБУ последний год растут в основном за счет кредитов, в том числе, кредитов МВФ. Программа пока не достигла одной из своих целей - стабилизации валютного рынка, и, хотя волатильность его уменьшилась, но неспособность НБУ увеличивать ЗВР за счет экспорта говорит о многом.

Во-вторых, глубокая девальвация гривны была очевидной ошибкой МВФ.

Девальвация не привела к ожидаемому росту экспорта и внутреннего производства, но спровоцировала инфляцию и стала катализатором кризиса в банковском секторе страны.

А теперь мы наблюдаем парадокс, когда в кризисной экономике рекордный объем средств на едином казначейском счете и Минфин подтверждает, что одна из причин рекорда (этого пира во время чумы) – инфляция и девальвация. Автоматически возникает вопрос, так, может быть, темпы девальвации были изначально заданы неверно, раз они привели к перевыполнению планов по налогам и сборам и привели к дисбалансам в экономике: когда денег в системе госфинансов много, а в экономике дефицит ликвидности в банковском секторе? Ответ, по-моему, очевиден.

Второй момент: EFF хотя и получила, как и прогнозировалось, новые маячки в июле 2015, но она остается своего рода программой для золотовалютного резерва и Минфина, и средства программы пока прямо на экономику влиять не могут. НБУ должен пополнять ЗВР и ресурсы, полученные от Фонда, использовать на интервенции не может. Это своего рода нонсенс – когда один из пунктов программы Фонда сводится к принципу: "ЗВР формируются ради ЗВР", а экономика остается несбалансированной. Более того, перекосы видны уже невооруженным взглядом и даже не скрываются властями.

Думаю, в сентябре Фонду нужно будет пересмотреть свои "армейские" подходы, закрепленные в EFF. Если этого не произойдет, то миссия Фонда должна будет дать публичный ответ о причинах нынешних диспропорций в украинской экономике. Если же Фонд будет наставать на продолжении избранной в феврале стратегии для Украины, то очень вероятно, что правительству следует от нее отказаться, сохранив при этом поддержку от Мирового банка, Японии, ЕС и других доноров. Ведь можно не объявлять о закрытии EFF, а просто не использовать кредитную линию, на всякий случай сохраняя лимит, открытый МВФ для Украины.

Девальвация гривны уже состоялась, и судя по состоянию единого казначейского счета я бы даже сказал, что она перевыполнила свою задачу. Курс в 16-17 грн за доллар был вполне приемлемым для правительства. Но вряд ли НБУ будет возвращаться к этому курсу: сейчас в его ситуации оптимальным вариантом будет попытаться конвертировать этот девальвационный запас в ЗВР. Приостановлению использования денег МВФ мешает только состояние дел в реальном секторе: темпы падения ВВП, сокращение промпроизводства и очень тревожная статистика по падению в агросекторе.

Думаю, что по итогам 2015 года падение ВВП в Украине будет измеряться двузначным числом. Сейчас многие инвесткомпании уже пересмотрели свой прогноз по Украине к минус 12%, но я думаю, что и это еще и не предел, падение может быть и глубже.

Нас в любом случае ждет реструктуризация госдолга, госбанки ее уже завершили, а госкомпании завершают.

Если сравнивать ситуацию в Украине с событиями в Греции, то в Греции был действительно дефицит денег у Минфина, у нас же профицит. Если мы реструктуризируем все долги на 5-10 лет, а инвесторы нам спишут 5-20% госдолга, то выходит, что ресурсы Фонда во втором полугодии в том формате, в котором пока подписана EFF, нужны будут только для пополнения виртуальных ЗВР.

Думаю, что правительство Украины при любом сценарии не откажется от EFF формальным способом. Если августовская ситуация повторится и на казначейском счету будет новый рекорд, а очередной транш уйдет только на пополнение ЗВР, то нежелание выбирать новый транш из-за его бессмысленности на курс никакого влияния не окажет. Хотя я не исключаю ситуацию, что осенью в EFF будут внесены серьезные изменения. Валютные дилеры реагируют только на возможность центрального банка страны по проведению интервенций в поддержание курса нацвалюты. Выходит, что если интервенции заблокированы Фондом, то размер ЗВР большого значения не имеет.

Поэтому или мы достигаем понимания со стороны Фонда, что регулирование курса все же важно для украинской экономики, или (при профиците финансов в госсекторе) становится вопрос о целесообразности дальнейшего использования денег МВФ.

Виталий Шапран, член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков