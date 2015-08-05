МВФ выдвинул Нацбанку условия для возможной отмены ограничений на валютном рынке
Кроме того, МВФ выдвинул еще ряд условий для отмены ограничений.
Отмена ограничений Национального банка Украины на валютном рынке возможна после успешного завершения частичной реструктуризации государственного долга, докапитализации банков по результатам стресс-тестирования 2014 года и полного перехода НАК «Нафтогаз Украины» к приобретению валюты на межбанковском рынке напрямую, а не из резервов НБУ.
Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике от 21 июля 2015 года между Украиной и Международным валютным фондом, опубликованном на сайте Национального банка Украины.
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В документе отмечается, что временные административные ограничения НБУ на валютном рынке способствовали снижению давления на платежный баланс, и отмена этих ограничений будет проводиться постепенно в рамках дорожной карты.
В частности, предварительными условиями для либерализации валютного рынка станут успешное завершение долговой операции в рамках программы с МВФ, завершение докапитализации банков по результатам диагностического обследования 2014 года.
При этом, уровень чистых международных резервов НБУ должен находиться в допустимых пределах, как определено в дорожной карте, а НАК «Нафтогаз Украины» должен в полной мере перейти к приобретению валюты на межбанковском рынке напрямую, чтобы не использовать резервы НБУ.
Как сообщал УНИАН, Совет директоров МВФ одобрил выделение второго транша кредита для Украины в размере 1,7 млрд долл. в пятницу, 31 июля. Поступление средств ожидается в ближайшие дни, все деньги будут направлены на пополнение резервов Национального банка Украины.
Украина и МВФ одобрили четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины общим объемом финансирования 17,5 млрд долл. в марте этого года, первый транш кредита в объеме 5 млрд долл. получен 13 марта. Общий объем средств, который Украина может получить от МВФ по итогам года, составляет 10 млрд долл.
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С момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года гривня обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.
После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от МВФ в рамках новой программы, гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 грн/долл. в течение последних четырех месяцев.