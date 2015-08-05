Порошенко подписал закон о Счетной палате

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно сообщению, закон с подписью президента был возвращен в парламент 5 августа.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 2 июля приняла закон о Счетной палате (№2072). Он определяет организацию, полномочия и порядок деятельности Счетной палаты. Устанавливается, что Счетная палата от имени Верховной Рады осуществляет контроль за поступлением средств в государственный бюджет и их использованием. Счетная палата подотчетна ВР и регулярно информирует о результатах своей работы.

Вмешательство органов государственной власти, органов местного самоуправления, политических партий и общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности и их должностных и служебных лиц в деятельность Счетной палаты запрещается.

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Полномочия, возложенные на Счетную палату Конституцией Украины, осуществляются через осуществление мер государственного внешнего финансового контроля (аудита).

Государственный внешний финансовый контроль (аудит) обеспечивается Счетной палатой путем проведения финансового аудита, аудита эффективности, экспертизы, анализа и иных контрольных мероприятий.

Если во время подготовки проекта госбюджета возникли разногласия относительно определения объема финансового обеспечения деятельности Счетной палаты и Кабинетом министров не урегулированы разногласия, Счетная палата может подать в профильный комитет Верховной Рады соответствующие предложения (с обоснованиями и расчетами) для принятия соответствующего решения во время рассмотрения проекта закона о государственном бюджете.

Счетная палата по результатам осуществления мероприятий государственного внешнего финансового контроля (аудита): регулярно информирует ВР, президента о результатах осуществления мероприятий государственного внешнего финансового контроля (аудита), включая факты нарушений бюджетного законодательства; подает Верховной Раде выводы относительно проекта закона о государственном бюджете; ежеквартально представляет в ВР выводы о состоянии выполнения закона о государственном бюджете, а также предложения по устранению выявленных отклонений и нарушений; подает ВР выводы и предложения по годовому отчету об исполнении закона о государственном бюджете.

По результатам представления ежегодного отчета о деятельности Счетной палаты Верховная Рада может принять решение о проведении внешнего аудита Счетной палаты.

Председатель Счетной палаты назначается на должность Верховной Радой по представлению председателя ВР, который вносит на рассмотрение парламента представление о назначении на должность председателя Счетной палаты одного из членов Счетной палаты.

ВР также определяет кандидатов на должности членов Счетной палаты рейтинговым голосованием и утверждает список членов Счетной палаты в соответствии с количеством вакантных должностей большинством голосов от конституционного состава.

Срок полномочий членов Счетной палаты - 6 лет. Срок полномочий председателя Счетной палаты и его заместителя - 6 лет без права быть переизбранным на новый срок в пределах текущего срока полномочий как членов Счетной палаты.