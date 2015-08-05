Главной угрозой для украинской экономики станет выплата $3 миллиардов долга России

На данный момент именно выплаты по российскому долгу в декабре составляют главную угрозу для украинской экономики, сообщает Stratfor.

В статье говорится, что получение 1,7 миллиардов долларов транша Международного валютного фонда в краткосрочной перспективе решило проблему наполнения золотовалютных резервов Украины и оплаты поставок российского газа, сделав дефолт маловероятным в краткосрочной перспективе.

Тем не менее, главной проблемой украинской экономики в ближайшем будущем станут приближающиеся выплаты 3 миллиардов долларов по российским евробондам 20 декабря: несмотря достижение компромисса в переговорах по реструктуризации внешнего долга Украины, Россия отказалась включить в программу евробонды на том основании, что данный кредит был якобы прямой государственной помощью, говорится в статье.

Stratfor отмечает, что статус российского кредита юридически неясен и, если Украина откажется его выплачивать, это может привести к длительной судебной тяжбе.

Читайте такжеМаяки от МВФ: куда движется экономика Украины

"Украина имеет все шансы избежать дефолта в краткосрочной перспективе, что не решит ее финансовых проблем с Россией, как и военного конфликта на востоке страны", - резюмирует издание.