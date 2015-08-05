Украинцы вскоре смогут оценить эффект от реформ при поддержке МВФ – Яресько

Об этом написала министр финансов Украины Наталия Яресько на своей странице в социальной сети Facebook.

Министр напомнила, что Украина получила второй транш от МВФ в размере 1,7 млрд долл. в рамках действующей кредитной программы, что говорит о поддержке фондом разработанного правительством плана реформ и признании международным сообществом прогресса на пути изменений.

«Мы уже сделали ряд важных шагов в этом направлении, и впереди еще очень много работы. Но эффект от оздоровления экономики Украины благодаря нашей программе реформ уже вскоре смогут почувствовать все наши соотечественники – через возврат Украины к экономическому росту, возобновление инвестиций и создание новых рабочих мест», – написала Яресько.

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Также она отметила, что поскольку все средства второго транша от МВФ будут направлены в золотовалютные резервы, это расширит возможности НБУ для обеспечения стабильного курса гривни.

Министр от имени всего украинского народа поблагодарила партнеров из МВФ за длительную поддержку и веру в успех нашего государства.

Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ реализуют четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины общим объемом финансирования 17,5 млрд долл. Первый транш в рамках программы в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта.

Совет директоров МВФ 31 июля одобрил выделение второго транша кредита для Украины в размере 1,7 млрд долл. Средства второго транша получены на счета НБУ 4 августа и зачислены в золотовалютные резервы в полном объеме.

Второй пересмотр программы с целью возможного предоставления третьего кредитного транша ожидается осенью после работы в Киеве очередной оценочной миссии фонда. По информации НБУ, приезд миссии ожидается во второй половине сентября.

Общий объем средств, который Украина может получить от МВФ по итогам года, составляет 10 млрд долл.