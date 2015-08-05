Глава таможни не понимает причин возможной ликвидации службы

Об этом он заявил в ходе брифинга.

По его словам, правительство разработало проект постановления, который предусматривает ликвидацию таможенного направления Государственной фискальной службы. Кроме того, по его словам, в парламенте зарегистрирован законопроект, которым предусматривается ликвидация таможни как структуры.

"Я думаю, что это не совсем корректный поход. Я не совсем понимаю, зачем государству резать курицу, которая несет для него золотые яйца",- сказал Ликарчук.

Он отметил, что проведение той политики, которую в текущий момент осуществляет руководство таможни, позволит обеспечить выполнение таможней функции безопасности и существенно нарастить поступления в госбюджет Украины.

Как сообщал УНИАН, по мнению Ликарчука, институциональная реформа Государственной фискальной службы, проводимая правительством Украины, не учитывает в полной мере интересы государственной таможни.

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По его словам, основное ударение в проводимой реформе делается на фискальной функции таможен, в то время как функции безопасности границ государства, содействие международной торговли - упускаются.