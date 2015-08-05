Гривня на межбанке упала почти до 22 за доллар

В среду, 5 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,80/21,93.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,7830/23,9230, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3470/0,3490.

Читайте такжеМВФ выдвинул Нацбанку условия для возможной отмены ограничений на валютном рынке

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,5659 грн/долл., к этому часу была заключено 479 сделок на сумму 361,32 млн долл.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине сегодняшних торгов установились на уровне 21,50/21,70.