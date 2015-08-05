Правоохранители изъяли у "менял" в Киеве более $4 миллионов и оружие

Сотрудники налоговой милиции, прокуратуры и управления Министерства внутренних дел Киева выявили и изъяли в ходе обыска в незаконных пунктах обмена валют 4 млн долл. и 7 млн грн, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы со ссылкой на первого заместителя главы ведомства Сергея Билана.

«Установлено, что преступники во время предоставления незаконных услуг по обмену валюты уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах. В результате обысков было изъято 4 миллиона долларов США и 7 миллионов гривень, а также документы, подтверждающие противоправную деятельность, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы», - говорится в сообщении.

По словам Билана, сейчас проводятся обыски по месту жительства организатора преступной схемы и непосредственно в пунктах обмена валют в рамках открытого криминального дела.

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Как сообщал УНИАН, в середине июля сотрудники Службы безопасности Украины совместно со столичной прокуратурой прекратили в Киеве деятельность организованной группы, которая контролировала масштабный нелегальный бизнес обмена валют. Суточный оборот валюты, которая выводилась в "тень", составил более 3 млн долл. Во время обысков правоохранители изъяли свыше 800 тыс. долл., 40 тыс. евро и 100 тыс. грн.