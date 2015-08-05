Эксперты предсказывают дефицит валюты в России уже в ближайшее время

Эксперты НИУ «Высшая школа экономики» считают, что в ближайшие месяцы российские компании и банки могут столкнуться с дефицитом валюты на внутреннем рынке.

Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор университета.

«Снижение нефтяных цен, решения Банка России и ФРС США по процентным ставкам привели к очередной волне снижения курса рубля. В ближайшие месяцы российские компании и банки могут столкнуться с дефицитом валюты на внутреннем рынке», — говорится в бюллетене НИУ «ВШЭ» за период с 23 июля по 4 августа. ​

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По мнению авторов, ​​Банк России в мае работал на ослабление курса национальной валюты, скупая с 14 мая по $200 млн в день. Всего было куплено порядка $10 млрд, что значительно превысило приток валюты по текущим операциям и усилило давление на рубль.

При этом политика ЦБ, по мнению экспертов ВШЭ, была нацелена не на желание простимулировать экспортеров, а на погашение внешних долгов и вывод капитала за рубеж. При этом Банк России не пошел на снижение курса до отметки 65 руб. за доллар, чтобы компенсировать снижение цен на нефть и пополнить бюджет до уровня конца 2014-го — начала 2015 года.

28 июля Банк России перестал скупать валюту, рассчитывая обозначить валютный коридор в диапазоне 50–60 руб. за доллар и тем самым предотвратить скупку наличной валюты и придерживание выручки экспортерами. Однако дальнейшее заявление ФРС США о планах оставить ставку на прежнем уровне и решение о снижении ключевой ставки Банком России привели к тому, что курс доллара превысил 62 руб.

Авторы исследования предсказывают, что в условиях экономического кризиса Банк России в августе-сентябре может столкнуться с новыми проблемами. Погашение внешних долгов (в сентябре на пике платежи достигнут $14 млрд) и накопление валюты предприятиями и банками заставят регулятора либо вновь отпустить рубль «в свободное плавание», либо удовлетворить спрос на валюту за счет накопленных резервов.