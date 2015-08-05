Минфин согласился перенести встречу с кредиторами и заявил о запасных методах финансирования

Украина готова перенести запланированную на 6 августа встречу с Комитетом кредиторов на 10-11 августа, однако в случае провала переговоров рассматривает возможность применения «альтернативных» механизмов финансирования в рамках своей программы сотрудничества с основным кредитором страны – Международным валютным фондом.

Об этом говорится в заявлении Министерства финансов Украины, размещенном на сайте ведомства.

«Министерство финансов Украины, действуя с конструктивными намерениями и прозрачно, согласилось по просьбе Специального комитета кредиторов Украины перенести встречу, запланированную на четверг текущей недели, на понедельник или вторник на следующей неделе с целью дать Комитету больше времени на подготовку обновленного и улучшенного предложения по реструктуризации долга», - говорится в заявлении Минфина.

Читайте такжеBloomberg: кредиторов не устроило предложение Украины - завтрашние переговоры могут не состояться

Как подчеркивается в документе, целью Министерства финансов всегда было достижение договоренности с кредиторами, которое позволило бы достичь целей реструктуризации, установленных в программе сотрудничества Украины с МВФ. «Украина уже достигла таких договоренностей с держателями долговых обязательств своих государственных банков: «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка», - напомнили в Минфине.

При этом в министерстве отметили, что в случае невозможности достичь договоренности по реструктуризации долга с частными кредиторами на уровне государства в начале следующей недели "Украина будет вынуждена использовать альтернативные механизмы для обеспечения финансирования своей программы сотрудничества с МВФ".

«Это является последней возможностью для достижения общей договоренности накануне выплат по еврооблигациям в сентябре и октябре, а также в преддверии следующего пересмотра программы сотрудничества Украины с МВФ, который пока планируется на сентябрь», - подчеркнули в Минфине.

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга в рамках новой программы с МВФ в марте этого года и рассчитывает в результате отсрочки выплат по долгам и их частичного списания сэкономить до 5,2 млрд долл. в этом году и до 15,3 млрд долл. в ближайшие 4 года.

После трех с половиной месяцев результативными стали только переговоры государственных банков – «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка», которые договорились с владельцами своих еврооблигаций с погашением в 2015-2018 годах на 1,5 млрд долл. и 1,3 млрд долл. соответственно об отсрочке выплаты долга на 7 лет в обмен на повышение ставки купона без списания основной суммы долга.

Читайте такжеУкраинцы вскоре смогут оценить эффект от реформ при поддержке МВФ – Яресько

В июне министр финансов Наталия Яресько заявила, что Украина «теоретически» в конце июля может объявить мораторий на выплаты в случае отсутствия прогресса в переговорах с кредиторами, для чего у Кабинета министров есть полномочия согласно действующему с 17 июня закону. Однако впоследствии стороны переговорного процесса обнародовали совместное заявление о прогрессе и заключении соглашения о конфиденциальности, а 24 июля Минфин выплатил купон по евробондам на 120 млн долл.

В конце прошлой недели агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что кредиторы согласились на списание 5% основной суммы долга по еврооблигациям и Украина предложила провести прямые переговоры в первую неделю августа.

4 августа Министерство финансов Украины направило обновленное предложение Комитету кредиторов по реструктуризации суверенного и гарантированного государством долга, назвав текущую неделю решающей для переговоров. Минфин также предложил встретиться на высшем уровне в Лондоне 6 августа. Однако в ответ Комитет кредиторов назвал новое предложение Украины неприемлемым и усомнился в возможности встречи 6 августа.