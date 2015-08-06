Российский рубль из-за дешевой нефти резко упал ниже 64 за доллар

Валютные торги на Московской бирже открылись сегодня резким снижением курса рубля.

Как пишет РБК, сразу после начала торгов курс доллара впервые более чем за пять месяцев перевалил за 64 руб., поднявшись на максимуме до 64,036 руб., что на 57,5 коп. выше уровня закрытия вчерашних торгов. В предыдущий раз выше отметки 64 руб. курс доллара поднимался 24 февраля 2015 года.

Одновременно с этим курс евро поднялся до отметки 69,835 руб., что на 63,5 коп. выше уровня закрытия торгов 5 августа.

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